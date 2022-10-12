Вениславский рассказал, какие санкции Запада добьют Россию

Западные союзники Украины должны ужесточить санкции против энергетического и финансового сектора Российской Федерации, а также организовать транспортную блокаду РФ.

Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на Youtube-канале ТСН.

Нардеп убежден, что после массированного ракетного обстрела Россией украинских городов санкционное давление будет увеличено. На вопрос, что нужно для "фатального санкционного списка", Вениславский ответил:

"Российская Федерация на сегодняшний день шантажирует всю Европу, она использует как энергетическое оружие энергоносители. Мы знаем, что на прошлой неделе был принят очередной пакет санкций, где установлены максимальные цены на нефть, но на газ, являющийся основным энергетическим оружием Российской Федерации, это решение не было принято".

Депутат напомнил, что многие партнеры Украины поддерживали решение установить максимальные наценки на газ и сделать российские энергоносители никому не нужными в Европе, "если они их будут пытаться использовать вопреки рыночным механизмам и диктовать цены, которые они сегодня совершенно искусственно подняли".

"Поэтому я думаю, в следующем пакете санкций должно быть дальнейшее давление на энергетическую сферу — газ, нефть, уголь... Безусловно, нужно дальше продолжать давить на финансово-банковскую систему РФ, сделать ее неспособной производить никакие расчеты с использованием международных платежных систем. Я думаю, эти меры будут достаточно мощными сигналами, которые ощутит на себе каждый гражданин РФ", — сказал Вениславский.

Также, по словам депутата, есть "очень простой и хороший рецепт – транспортная блокада РФ по всем направлениям".

"Это предполагает все виды транспортного сообщения, в частности трубопроводный транспорт, воздушный, морской. Надо давить на все возможные направления. Мы этого пытаемся добиться на переговорах с нашими западными партнерами", — добавил он.

Санкции ЕС против России

Государства-члены Евросоюза 6 октября достигли согласия по восьмому пакету санкций против России. Так, новый санкционный пакет содержит ограничения на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревьев, машин, авиации, пластмасс, химикатов, запрет на различные услуги. Под ограничения попали также 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября одобрительно высказался о восьмом пакете санкций ЕС против России, но добавил, что это только начало. По его словам, нужно сделать так, чтобы "государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа".

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