- Дата публикации
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- Время на прочтение
Вениславский рассказал, кто чаще идет в СЗЧ и почему
Вениславский объяснил, кто чаще покидает армию.
Массовые случаи самовольного оставления части не связаны с усталостью от войны, а чаще случаются среди мобилизованных, чем среди военных, которые служат длительное время.
Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина«.
«Мы понимаем, что причины не являются однородными. Мы в закрытом режиме в комитете с участием и военных эти причины рассматриваем. Они очень разноплановые. Нет такого, о чем говорят — что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СЗВ. Это неправда. Потому что, к большому сожалению, СЗВ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто сначала войны воюет», — сказал он.
Депутат отметил, что причинами могут быть: семейные проблемы, социальная несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства.
«Здесь есть и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. И над этими проблемами работает и Генеральный штаб, управление персоналом Министерства обороны», — рассказал политик.
С точки зрения юридической Вениславский отметил, что были внесены изменения в закон об обязательной военной службе, где предусмотрен механизм более быстрого зачисления в список личного состава тех военных, которые совершили СЗВ и решили вернуться.
«А также есть уголовно-правовая составляющая, которую доработает комитет по правоохранительной деятельности. Но когда идет речь об усилении уголовной ответственности за такие случаи, мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением коллег, которые занимаются своими будущими выборами», — сказал он.
Депутат отметил, что комплексный подход к минимизации СЗЧ уже разрабатывается министерством обороны:
«Проблема комплексная, парламент над ней работает. Будем ожидать, что это будет решено, но есть понимание у нового министра обороны, министерства обороны, как эту ситуацию исправлять», — сказал он.
