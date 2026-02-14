Вениславский рассказал, кто чаще идет в СЗЧ и почему

Федор Вениславский / © Верховная Рада Украины

Массовые случаи самовольного оставления части не связаны с усталостью от войны, а чаще случаются среди мобилизованных, чем среди военных, которые служат длительное время.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина«.

«Мы понимаем, что причины не являются однородными. Мы в закрытом режиме в комитете с участием и военных эти причины рассматриваем. Они очень разноплановые. Нет такого, о чем говорят — что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СЗВ. Это неправда. Потому что, к большому сожалению, СЗВ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто сначала войны воюет», — сказал он.

Депутат отметил, что причинами могут быть: семейные проблемы, социальная несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства.

«Здесь есть и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. И над этими проблемами работает и Генеральный штаб, управление персоналом Министерства обороны», — рассказал политик.

С точки зрения юридической Вениславский отметил, что были внесены изменения в закон об обязательной военной службе, где предусмотрен механизм более быстрого зачисления в список личного состава тех военных, которые совершили СЗВ и решили вернуться.

«А также есть уголовно-правовая составляющая, которую доработает комитет по правоохранительной деятельности. Но когда идет речь об усилении уголовной ответственности за такие случаи, мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением коллег, которые занимаются своими будущими выборами», — сказал он.

Депутат отметил, что комплексный подход к минимизации СЗЧ уже разрабатывается министерством обороны:

«Проблема комплексная, парламент над ней работает. Будем ожидать, что это будет решено, но есть понимание у нового министра обороны, министерства обороны, как эту ситуацию исправлять», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генпрокуратура засекретила данные о СЗЧ и дезертирстве военных на время военного положения.