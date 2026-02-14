Вениславский сказал, удастся ли побороть "бусификацию"

Федор Вениславский

Реклама

В Украине побороть явление "бусификации" оказывается сложно из-за особенностей деятельности территориальных центров комплектования и характера войны.

Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина«.

«Очень сложный вопрос с точки зрения деятельности ТЦК, поскольку это война и мобилизация обязательная. Она предполагает, что многие люди, понимая затяжной характер войны, желания идти в Вооруженные Силы не имеют», — пояснил он.

Реклама

Нардеп рассказал о конфликтах, которые возникают в таких случаях: «И когда возникают конфликты, когда фактически человек отказывается выполнять свой конституционный долг, предоставлять военно-учетные документы, или появляться по вызову в ТЦК, все же должны быть механизмы его доставки в ТЦК», — сказал он.

«Мы для этого предусмотрели полномочия Национальной полиции. К сожалению, не всегда полиция реагирует так, как она должна реагировать. И положение полицейского тоже очень сложное. С одной стороны, он должен обеспечить помощь ТЦК и задержать правонарушителя при наличии правовых оснований. С другой стороны, они должны следить за тем, чтобы и ТЦК действовали в рамках своих полномочий и не нарушали прав человека», — уточнил он роль Национальной полиции:

Вениславский подчеркнул, что явление «бусификации» является системным, и его преодоление требует баланса между обязательной мобилизацией и соблюдением прав граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову решить проблему так называемой «бусификации». Глава государства назвал три ключевых направления работы министра, среди которых также защита неба и реформа контрактов.