Вэнс: администрация Трампа открыта для переговоров, но Киев должен сделать первый шаг

Он заявил, что Владимир Зеленский может вернуться к переговорам, но только при условии готовности обсуждать мир.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает работать с россией и союзниками над деталями мирного урегулирования. По его словам, Вашингтон ждет, когда к этому процессу присоединится и Украина.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

"В Украине треть или половина страны полностью разрушена. Экономика в упадке. Сотни тысяч погибших украинцев. И, конечно, многие погибшие россияне тоже. Президент хочет договориться об урегулировании. Но как это сделать, если даже нет возможности поговорить?" – отметил Венс.

Он напомнил, что после напряженной встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может вернуться к переговорам, но только при условии готовности обсуждать мир.

"Нельзя прийти в Овальный кабинет и отказаться обсуждать детали мира. Смотрите, это никого не порадует. Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться". Такова была украинская позиция", — подчеркнул вице-президент США.

Вэнс также подчеркнул, что Трамп готов стать первым, кто возьмет трубку для обсуждения мира, и призвал Киев к диалогу.

Ранее республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки.