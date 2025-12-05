- Дата публикации
Вэнс анонсировал «хорошие новости» по завершению войны в Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа ожидает «положительный прорыв» в переговорах по завершению российско-украинской войны уже в ближайшие недели.
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Белый дом ожидает новых сдвигов в процессе мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, хотя достичь соглашения пока не удалось, в Вашингтоне надеются на "хорошие новости" уже в ближайшее время.
Об этом пишет NBC.News.
«Русско-украинская война была постоянным источником разочарования для всего Белого дома. Мы действительно думали, что это будет самый простой конфликт для урегулирования», – сказал Венс. Он добавил, что никто в администрации не ожидал, что добиться прогресса на Ближнем Востоке будет проще, чем в Восточной Европе.
Несмотря на трудности, вице-президент подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали «значительный прогресс» в переговорах, и намекнул, что ситуация может сдвинуться с места.
«Мы еще не на финишной прямой, но я думаю, что есть надежда. И, возможно, в течение нескольких недель появятся хорошие новости в этом направлении», — отметил он.
Его заявление прозвучало на фоне тянущихся контактов между украинской и американской сторонами, в частности, подготовки к новым раундам переговоров.
Ранее в Офисе президента рассказали, что во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной.