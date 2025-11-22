Вэнс назвал ключевые условия для "любого мирного плана" и шокировал заявлением

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. / © Associated Press

Любая критика мирного соглашения , над которым работает администрация Соединенных Штатов Америки, является либо неправильным пониманием соглашения, либо “неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах”.

Об этом заявил американский вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х.

По его словам, любой мирный план, призванный закончить войну в Украине, должен содержать три ключевых пункта.

остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины;

быть приемлемым как для России, так и для Украины;

и максимально повысить шансы на то, что война не возобновится.

Вэнс подчеркнул, мол, не считает, если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он подразумевает помощь Украине.

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет уже близка. Мир не будет достигнут проваленными дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", - подытожил вице-президент США.

Напомним, накануне Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц обсудили "мирный план" Трампа. В заявлении говорится, что политики приветствуют "усилия США по прекращению войны в Украине", в частности предложения по подтверждению суверенитета Украины и предоставлению "надежных" гарантий безопасности. Европейские лидеры подчеркнули, что "тесно координировать" действия по этому вопросу.

Источники Axios сообщили, что якобы Владимир Зеленский согласился на переговоры по «мирному плану» Трампа для Украины. Отмечается, об украинском лидере сообщил об этом секретарю армии США Дану Дрисколлу. Известно, что Киев ожидает скоро обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом.

