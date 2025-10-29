Вэнс назвал перепалку с Зеленским в Овальном кабинете самым известным событием в своей жизни

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал свой спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля как одно из ключевых и самых заметных событий в своей политической карьере.

Об этом он сказал в интервью The New York Post

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским отношения между США и Украиной значительно улучшились. Он добавил, что был разочарован «грубостью» Зеленского, однако сделал из этого важные выводы.

Он заявил, что США сейчас стремятся поддерживать продуктивный диалог как с Украиной, так и с Россией для содействия завершению войны, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и он лично наладили эффективное взаимодействие со всеми сторонами.

«Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: „Они никогда не перестанут воевать. Это будет как Вьетнам для России. Через 15 лет они все еще будут сражаться“. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы ответил, что мы делаем невероятные успехи [на пути к миру]», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что состоявшаяся 28 февраля в Овальном кабинете совместная пресс-конференция президентов Украины и США переросла в громкий публичный спор. Американский президент Дональд Трамп резко обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что тот «должен проявлять благодарность», и обвинил его в «опасной игре, граничащей с Третьей мировой войной». При этом украинскому лидеру не дали возможности полноценно ответить. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал позицию Трампа, настаивая на том, что Киев должен ценить усилия

В ответ Зеленский подчеркнул, что для достижения длительного мира необходимы конкретные и реальные гарантии безопасности, поскольку Россия имеет историю многократного нарушения предыдущих договоренностей.

Этот конфликт привел к тому, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом. В результате инцидента не состоялось подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между двумя странами.