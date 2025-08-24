- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 628
- Время на прочтение
- 1 мин
Вэнс назвал срок, когда может завершиться война в Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода. Ключевые условия – территории и гарантии безопасности Киеву.
США не ожидают, что война в Украине завершится мгновенно, однако надеются на достижение мира в течение ближайших шести месяцев.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.
По его словам, ключевыми вопросами урегулирования остаются территории и гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Россия будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности Киева.
"Мы не считаем, что конфликт можно остановить сразу, но имеем шанс достичь мира в относительно короткие сроки - не позднее чем через полгода", - сказал Венс.
Он также подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на территорию Украины. В то же время Вашингтон и дальше будет играть активную роль в формировании системы гарантий безопасности для Киева.
Ранее аналитики The Times отметили, что Кремль, похоже, заинтересован в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, устраивающей его. Однако проблема в том, что российский диктатор так же готов продолжать войну. Пока это свидетельствует лишь о том, что реальная готовность Путина к уступкам остается неопределенной.