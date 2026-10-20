Вэнс назвал Украину партнером "в определенном смысле": чего вицепрезидент США требует от Киева

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина является партнером Вашингтона, однако интересы двух государств не всегда совпадают. В то же время, он выступил против украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, объяснив свою позицию ростом цен на топливо в Соединенных Штатах.

Об этом Вэнс сказал во время общения с журналистом на борту самолета.

Реклама

"Они, безусловно, являются партнером в определенном смысле, но я думаю, что мы время от времени имеем определенные разногласия в интересах", - заявил американский вице-президент.

Реклама

По словам Венса, США будут продолжать сотрудничать с Украиной в отдельных областях, однако Вашингтон не поддерживает удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Мы сотрудничаем с ними в некоторых вопросах, мы будем продолжать работать с ними над некоторыми вещами, однако я считаю, что они должны прекратить бомбардировать российскую энергетику", - подчеркнул он.

Почему Вэнс требует прекратить удары по российским НПЗ

Вице-президент США объяснил свою позицию экономическими интересами американцев.

По его утверждению, украинские атаки на предприятия по производству дизельного горючего в России влекут за собой рост стоимости энергоносителей на мировом рынке. Это, в свою очередь, негативно отражается на американских потребителях.

Реклама

В то же время Венс не привел конкретных данных, которые позволили бы оценить влияние именно украинских ударов на цены на топливо в США.

Вэнс объяснил, почему не считает Украину союзником США

В ходе разговора журналист также поинтересовался, чем отличаются статусы партнера и союзника в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Вэнс ответил, что между США и Украиной нет формального оборонного альянса.

Он напомнил, что Украина не является членом НАТО и в очередной раз высказался против ее будущего вступления в Североатлантический альянс.

Реклама

В то же время вице-президент положительно отозвался об украинцах и заверил, что сотрудничество между странами будет продолжаться, несмотря на разногласия по отдельным вопросам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп также подверг критике возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы.

Американский лидер утверждал, что подобные атаки повышают мировые цены на нефть и дизельное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил восстановление ударов тем, что Россия не придерживалась объявленного США энергетического перемирия и продолжила массированные атаки на украинскую энергосистему.

Напомним, Кремль снова обвиняет Украину в якобы нежелании мира и даже срыве энергетического перемирия.

Несмотря на это, Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового Интернета Starlink для военных в Украине.

Следует заметить, что ночью против 14 октября РФ массированно ударила по энергетике после «перемирия». Из-за сильного обстрела по меньшей мере 600 тыс. человек остались без электроэнергии.

Новости партнеров

Новости партнеров