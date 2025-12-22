- Дата публикации
Вэнс не уверен, что Украина и РФ придут к мирному соглашению
Вице-президент США заверил, что переговоры будут продолжены, а США сделают все возможное для этого.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит урегулировать войну.
Об этом он сообщил в интервью UnHer.
«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Я думаю, велика вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не произойдет», — подчеркнул он.
В то же время Вэнс отметил, что Россия и Украина последние несколько месяцев добросовестно ведут переговоры. И в ближайшее время США будут продолжать переговоры.
«Мы будем пытаться решить этот вопрос и продолжим попытки переговоров», — заверил он.
Ранее Вэнс заявил, что по итогам консультаций между Россией и Соединенными Штатами в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.