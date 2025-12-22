ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
558
Время на прочтение
1 мин

Вэнс не уверен, что Украина и РФ придут к мирному соглашению

Вице-президент США заверил, что переговоры будут продолжены, а США сделают все возможное для этого.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит урегулировать войну.

Об этом он сообщил в интервью UnHer.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Я думаю, велика вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не произойдет», — подчеркнул он.

В то же время Вэнс отметил, что Россия и Украина последние несколько месяцев добросовестно ведут переговоры. И в ближайшее время США будут продолжать переговоры.

«Мы будем пытаться решить этот вопрос и продолжим попытки переговоров», — заверил он.

Ранее Вэнс заявил, что по итогам консультаций между Россией и Соединенными Штатами в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
558
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie