Вэнс не уверен, что Украина и РФ придут к мирному соглашению

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит урегулировать войну.

Об этом он сообщил в интервью UnHer.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Я думаю, велика вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не произойдет», — подчеркнул он.

В то же время Вэнс отметил, что Россия и Украина последние несколько месяцев добросовестно ведут переговоры. И в ближайшее время США будут продолжать переговоры.

«Мы будем пытаться решить этот вопрос и продолжим попытки переговоров», — заверил он.

Ранее Вэнс заявил, что по итогам консультаций между Россией и Соединенными Штатами в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.