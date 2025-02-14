Венс не встретится с Шольцем на Мюнхенской конференции: почему это поражает

Анонимный чиновник так описал подход команды Вэнса: "Нам не нужно его (Шольца) видеть, он недолго будет канцлером".

Вице-президент США Джей Ди Венс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за возможного мирного соглашения в отношении Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на немецкого чиновника.

Собеседник сказал, что Венс и Шольц не встретятся на глобальной встрече, которая начнется 14 февраля в Мюнхене. В то же время, он акцентировал, что политики уже провели встречу 10 февраля во время саммита по искусственному интеллекту в Париже.

"Однако, учитывая, насколько существенно изменились геополитические события с тех пор – в частности, когда президент США Дональд Трамп полностью отошел от Европы, чтобы обсудить мирный план по Украине и его условия со своим российским коллегой Владимиром Путиным – и учитывая, что Шольц является лидером принимающей страны, отсутствие встречи с Венсом поражает", – отмечает издание.

Как заявила команда Венса, встреча была запланирована, но не состоится из-за конфликта по расписанию с немецкой стороны.

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"Два лидера вели переговоры о назначении дополнительной встречи в Мюнхене, но эта встреча, к сожалению, не была подтверждена из-за конфликта по расписанию" со стороны Шольца, сказал спикер Уильям Мартин.

"Вице-президент Вэнс благодарен за гостеприимство наших немецких союзников и надеется на много продуктивных разговоров в Мюнхене в эти выходные", — добавил Мартин.

Он также обратил внимание на предыдущую встречу Шольца и Венса, сказав, что вице-президент был "благодарен" за встречу с канцлером Германии на Парижском саммите по ИИ.

Тем не менее, отмечается в статье, эта новость рискует подорвать шансы Шольца на внеочередных выборах в Германии, которые состоятся через 10 дней. Особенно на фоне того, что соперник немецкого политика Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером ФРН, встретится с Венсом в Мюнхене 14 февраля примерно на 20 мин.

Бывший американский чиновник сказал изданию, что Венс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене, поскольку его планы были завершены в конце января и начале февраля, даже если это были встречи с не столь высокими должностными лицами, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и Мерц.

"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", – так чиновник обрисовал подход команды Венса.

В свою очередь немецкий чиновник не из партии Шольца сказал: "Это неуважение к Германии. Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Администрация Трампа не заботится о своих союзниках".

В то же время, вице-президент США встретится в Мюнхене с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который играет в основном церемониальную роль и не является частью правительства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр канцлера Вольфганг Шмидт присоединятся к первой части встречи, чтобы убедиться, что у правительства есть право голоса.

"Это позорная неудача, показывающая лишь, что команда Трампа не воспринимает Германию всерьез как сильного игрока в Европе", — сказал на условиях анонимности один восточноевропейский дипломат.

К слову, накануне Шольц призвал парламент Германии ввести режим чрезвычайного положения в связи с событиями последних 24 часов и заявлениями США по Украине.