Вэнс о Tomahawk для Украины: Трамп услышал этот запрос и еще решает

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk . По его словам, президент Дональд Трамп «безусловно услышал этот запрос», однако вопрос находится на стадии обсуждения.

Об этом пишет Укринформ .

Вэнс подчеркнул, что Трамп сосредоточен на обеспечении потребностей американских Вооруженных сил и считает приоритетом укрепление оборонного потенциала США. Именно после оценки этого баланса будет принято окончательное решение о возможном экспорте союзникам Tomahawk.

«Если президент решит, что поставка дополнительного оружия в Европу отвечает интересам Америки, он это сделает. Но сейчас решение о Tomahawk еще не принято», - отметил Вэнс.

Также он подтвердил, что администрация Трампа продолжает работать над мирным урегулированием войны в Украине и рассматривает дипломатию как ключевой инструмент давления на Кремль.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Как отмечает CNN, переговоры продолжались несколько часов и проходили в «откровенной и иногда неудобной атмосфере». Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.