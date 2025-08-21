Венс объяснил, что может стать ключом к переговорам Украины и России

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о возможных переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я думаю, что президент (Дональд Трамп — ред.), и я бы предпочел такое: давайте встретимся в любом случае. Вам не нужно решать каждый вопрос, и иногда встреча лидеров лицом к лицу может решить эту проблему, на что их команды не обязательно способны», — сказал Венс.

В чем позиция Украины

Он подчеркнул, что остаются два ключевых вопроса: гарантии безопасности для Украины и территориальные претензии России.

«Во-первых, Украина хочет знать, что Россия снова не вторгнется в нее (Украина — ред.). Она хочет знать, что имеет территориальную целостность в долгом будущем. Россияне хотят определенные участки территории, большинство из которых они оккупировали, но некоторые нет», — пояснил политик.

По его мнению, переговоры имеют смысл даже тогда, когда все детали согласованы заранее.

«Иногда именно то, что они сидят, помогает выяснить эти детали», — подытожил Венс.

Напомним, европейские лидеры рассматривают план введения гарантий безопасности для Украины, который обяжет союзников принимать решение о военной поддержке в течение 24 часов в случае нового нападения России.

Инициатива, напоминающая принципы коллективной обороны НАТО, но без фактического членства в Альянсе, активно продвигается премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Ее предложение признает, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, однако предлагает создать механизм быстрого реагирования как наиболее реалистичную альтернативу.

Однако по информации Axios встреча украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, в ближайшие недели она маловероятна.

Все потому, что за более чем 3,5 года полномасштабной войны Путин так и не продемонстрировал заинтересованности в переговорах с Зеленским.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед возможной встречей президентов должен пройти саммит на более низком уровне. Кремль настаивает: сначала должны пройти переговоры между делегациями, а лидеры могут встретиться только для подписания окончательного соглашения.