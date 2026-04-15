Вэнс ошарашил заявлением о прекращении помощи Украине

Трамп и Вэнс. / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, мол, очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине.

Об этом американское чиновник высказался во время выступления в Университете Джорджии.

Вэнс упомянул об Украине, когда рассказывал о встречах с американцем украинского происхождения во время избирательной кампании. Во время встречи мужчина отмечал, что США должны поддерживать Украину. Впрочем, говорит вице-президент, лично он и тогда, и сейчас убежден, мол, финансирование Украины нецелесообразно.

«Честно говоря, это одно из тех решений, которыми больше всего горжусь в нашей администрации. Мы сказали Европе: „Если хотите покупать оружие, пожалуйста, но США не будут покупать оружие и будут отправлять его Украине“. Мы просто вышли из этого бизнеса. И это очень хорошо», — сказал Венс.

Помощь США Украине

Посол США при НАТО Мэтью Витакер намекнул на возможные изменения поддержки Украины. По его словам, американский президент Дональд Трамп не только проводит переоценку членства страны в Альянсе, но и поддержку европейских усилий в Украине.

Заметим, ранее Die Welt сообщало о том, что США сократили военную помощь Украине на 99% По данным отчета, в прошлом году поддержка Штатов снизилась почти на 99% по сравнению с 2024 годом — с 46,39 млрд евро до 0,48 млрд евро.