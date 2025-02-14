Вэнс ответил, отправят ли США своих военных в Украину: что он сказал

По словам Вэнса, его слова были неправильно трактованы и США не планируют отправлять войска в Украину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на публикацию The Wall Street Journal, которая вызвала резонанс.

Свое мнение он выразил в социальной сети X.

“Президент Трамп – главный посредник, который принесет мир в регион, положив конец войне в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности, если это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной”, – написал Вэнс в соцсети Х.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором указывалось, что США рассматривают все возможные военные и экономические варианты, если Россия не согласится на переговоры о прекращении войны.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 14 февраля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. После встречи Вэнс анонсировал "больше хороших разговоров" в ближайшее время.

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