Вэнс удивил неожиданным заявлением о требованиях России для окончания войны

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует слишком многого в переговорах об окончании войны против Украины.

Заявление Вэнса прозвучало на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне.

Вице-президент США заявил, что он не может сказать, что россияне не заинтересованы в достижении мирного соглашения, но они «требуют определенного ряда требований, определенного ряда уступок, чтобы прекратить конфликт. Мы считаем, что они требуют слишком много».

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Вэнс отметил, что украинцы тоже передали «лист бумаги в наши руки» со своими требованиями для достижения мира. И, по словам вице-президента, между двумя сторонами «большая пропасть».

По его словам, именно поэтому на данный момент США стремятся, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры. И это должно стать следующим шагом для достижения мира.

«Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас — чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора. Это очень важно для россиян и украинцев — начать говорить друг с другом», — высказался Вэнс.

Он акцентировал, что США испытывают «раздражение» и Россией, и Украиной.

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«(Они — ред.) настолько ненавидят друг друга, что когда у вас есть часовой разговор с одной из сторон, первые полчаса они просто жалуются на какие-то исторические обиды», — сказал вице-президент.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших шансах» завершить войну в Украине. В то же время он предположил, что США могут выйти из мирных переговоров.

Но уже через несколько дней Трамп сказал, что Россия якобы хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть. По мнению американского лидера, «у нас есть все шансы договориться».

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, политика Трампа кажется такой, что Киев понемногу «сдают». По словам дипломата, в американской администрации продолжают считать, что Россию невозможно победить.

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