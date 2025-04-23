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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Венс пригрозил прекратить посредничество США между Россией и Украиной

Вашингтон поставил четкие условия своего участия в мирных переговорах — все зависит от реакции сторон.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения.

Заявление Венса цитирует Clash Report.

«Мы прекратим посредничество между Россией и Украиной, если не получим положительный ответ. Мы представили ясное и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам», — высказался вице-президент США.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не собираются «месяцами или годами» медлить с процессом урегулирования войны в Украине. Если «стороны не проявят готовности к сотрудничеству», Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

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