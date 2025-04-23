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Вэнс пригрозил выходом США из переговорного процесса: в Кремле отреагировали
Москва в дальнейшем контактирует с Вашингтоном, отмечают в Кремле.
Россия отреагировала на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса в качестве посредников, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы от Украины и России.
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского чиновника.
Он подчеркивает, что Москва не расценивает слова Венса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
По его словам, Россия продолжает контакты с США по "украинскому вопросу".
Напомним, Reuters сообщило о том, что США не поддерживают часть требований России по отношению к Украине. В частности, по демилитаризации.