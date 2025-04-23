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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Вэнс пригрозил выходом США из переговорного процесса: в Кремле отреагировали

Москва в дальнейшем контактирует с Вашингтоном, отмечают в Кремле.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Россия отреагировала на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса в качестве посредников, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы от Украины и России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского чиновника.

Он подчеркивает, что Москва не расценивает слова Венса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

По его словам, Россия продолжает контакты с США по "украинскому вопросу".

Напомним, Reuters сообщило о том, что США не поддерживают часть требований России по отношению к Украине. В частности, по демилитаризации.

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