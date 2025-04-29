Вэнс сделал шокирующее признание о прекращении войны в Украине

Джей Ди Вэнс. / © Associated Press

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Переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

“Иногда приходится оказывать давление, иногда - проявлять большее дружелюбие, иногда - обещать награды, а иногда - обещать наказание, поскольку "это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ избрал администрацию Трампа", - заявил американский вице-президент.

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По его словам, бывают ситуации, когда есть разочарование как в РФ, так и в Украине. Впрочем, периодически случаются случаи, "когда хочется сдаться в попытках вести переговоры".

"Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. Иногда. вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не разрешает нам этого делать. Он постоянно принуждает нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры", - сказал вице-президент США.

Вэнс говорит, что РФ и Украина имеют разные видения мирного урегулирования. Впрочем, якобы прорывом является то, что США заставили обе стороны говорить о том, чтобы прекратить ссоры. Вице-президент США также отметил, что не знает на 100%, что сможет сделать Вашингтон. Однако оптимизма сейчас больше, чем раньше.

"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя оптимистичнее, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичны.

Напомним, в Кремле сделали заявление о "готовности к прямым переговорам". Москва в очередной раз вызывающе заявляет о якобы готовности к миру.

Дата публикации 23:40, 25.04.25 Количество просмотров 193 Готовится мирное соглашение! Что предложат Украине?!