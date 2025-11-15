Вэнс сделал заявление о диалоге Трампа и Путина: что сказал вице-президент

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Для того чтобы закончить войну в Украине, нужен диалог президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина.

Об этом заявил американский вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он высказался о том, что часто президента Трампа критикуют за переговоры с Путиным. Впрочем, отмечает чиновник, эти разговоры нужны.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы тоже должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", - сказал он.

По словам Венса, доктрина американского лидера состоит в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

"Его доктрина состоит в том, чтобы иметь сильнейшую армию в мире, сосредоточиться на мире, но не разрешать журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", - подчеркнул вице-президент.

Напомним, в переговорах Украины и России произошла затяжная пауза. В частности, говорит военный аналитик Sky News Майкл Кларк, потому что Москва проявляет мало интереса к продвижению в переговорах. Эксперт убежден: для того, чтобы дело действительно двинулось с места, "нужно гораздо больше давления со стороны США".

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик из-за неприемлемых требований. Он подчеркнул, что Россия продолжает обстрелы украинских электросетей и выдвигает условия, которые Киев не может принять.