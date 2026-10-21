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Вэнс шокировал объяснением скандальных слов Виткоффа о "гуманисте" Путина: что заявил
Вице-президент США поддержал американского спецпосланника Стива Виткоффа, который назвал Владимира Путина «гуманистом».
Вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту спецпосланника Стива Виткоффа, который во время встречи с Владимиром Путиным назвал российского президента гуманистом. По мнению Венса, представитель американской администрации имел основания выразить такую благодарность после освобождения гражданина США, находившегося в российской тюрьме более четырех лет.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме 21 октября.
Журналист спросил вице-президента, соглашается ли он с характеристикой Путина как гуманиста, ранее озвученной Виткоффом.
«Я согласен со Стивом Виткоффом в том, что можно сказать что-то хорошее человеку, только что освободившему американского заложника», — ответил Венс.
Почему Виткофф назвал Путина гуманистом
Слова Виткоффа прозвучали в ходе его встречи с российским президентом в Санкт-Петербурге 21 октября. Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил Путина за освобождение 74-летнего американца Стивена Габбарда, находившегося в российском заключении более четырех лет.
Виткофф обратился к российскому лидеру со словами, что тот, как Трамп, является гуманистом, и выразил ему благодарность. Это заявление вызвало критику, поскольку Россия продолжает войну против Украины и наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Комплимент Виткоффа Путину — последние новости
Слова американского спецпосланника российскому президенту вызвали резонанс и в Украине. Виткофф ошеломил комплиментом диктатору во время встречи в Санкт-Петербурге, где обсуждали возможное завершение войны и освобождение американского гражданина.
Реакция прозвучала и посреди американских политиков. Один из сенаторов США резко отреагировал на слова спецпосланника, поставив под сомнение уместность такой характеристики Путина. Сенатор назвал заявление Виткоффа возмутительным на фоне российской агрессии против Украины.