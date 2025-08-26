Вэнс сказал, что способно положить конец войне между Россией и Украиной

© Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что «энергичная дипломатия» Дональда Трампа положит конец трехлетней войне между Украиной и Россией. При этом дипломат назвал такую перспективу маловероятной, отвергнув прогресс между Трампом, Путиным, Зеленским и рядом европейских лидеров за последние две недели.

Об этом пишет The independent.

Венс отметил, что обе стороны в последние дни заявили о своей готовности пойти на «значительные уступки» и добавил, что Трамп готов усилить давление, если одна из сторон будет рассматриваться как препятствие на пути к миру.

Реклама

«Именно энергичная дипломатия положит конец этой войне. Иногда нам кажется, что мы добились большого прогресса с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами. Мы продолжим делать то, что имеем, чтобы положить этому конец», — объяснил вице-президент Штатов.

Он добавил, что президент России Владимир Путин "впервые за 3,5 года этого конфликта пошел на "существенные уступки" президенту Трампу" во время своей встречи с Трампом 15 августа в Анкоридже, Аляска.

«Они действительно готовы были проявить гибкость в отношении некоторых своих основных требований. Они говорили о том, что нужно для прекращения войны», - сказал вице-президент.

Однако он затруднился назвать конкретные сферы, в которых администрация Трампа достигла прогресса. Дело в том, что российские и американские официальные лица по-разному интерпретировали то, что было согласовано на саммите на Аляске.

Реклама

"Однако две уступки, названные официальными лицами США после этого саммита - гарантии безопасности Украины и перспектива встречи Зеленского и Путина в течение двух недель - очевидно, теперь находятся на грани исчезновения", - говорится в сообщении.

Главный спецпредставитель России Сергей Лавров заявил, что в ближайшей перспективе встреча Путина и Зеленского не рассматривается.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка вообще не готова», — заявил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил о категорическом неприятии Кремлем предлагаемых США инициатив по установлению мира в Украине. Он заявил, что российские официальные лица разъясняли военные цели России в ходе встречи с Трампом и другими официальными лицами США, а также публично. Это свидетельствует о том, что публичные заявления России о войне отражают то же мнение, которое российские официальные лица стремятся донести во время частных встреч.

Реклама

В частности, Лавров: