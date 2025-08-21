Вэнс "угрожал" Зеленскому на встрече в Белом доме – что именно он сказал

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Во время февральской встречи в Белом доме вице-президент Джей Ди Венс обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с фразой: "Господин Президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". По словам вице-президента, Зеленский лишь немного усмехнулся, и это стало первым шагом к разговору.

Об этом он рассказал в интервью Fox News, где подробно описал ход встречи и собственные впечатления от разговора с украинским лидером.

Вэнс подчеркнул, что главной целью встречи было обсуждение путей завершения трех с половиной лет конфликта, который унес жизни многих украинцев и россиян и оказал серьезное влияние на экономику Европы и значительной части Азии. Он отметил, что для США важно вернуться в мир и остановить убийства.

В то же время вице-президент сообщил, что Трамп считает: будь он президентом 2022 года, война могла бы не начаться. По его словам, прошлая администрация США проявила слабость и провокативность, из-за чего Россия вторглась в Украину. Вэнс добавил, что Трамп стремится быть сильной и смелой фигурой в переговорах и делает много времени и усилий для остановки конфликта.

Февральская встреча в Белом доме — как это было

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

Ожидалось, что февральская встреча приведет к подписанию соглашения о добыче минералов и закреплению экономических интересов США в Украине на долгие годы. Мир же стал свидетелем резкой конфронтации между двумя лидерами.

Украинский президент оказался под прямым давлением, когда вице-президент США Джей Ди Венс призвал его "поблагодарить Америку" за военную поддержку. Зеленский ответил, что Венс "еще не посещал Украину", прежде чем делать такие оценки, но напряженность только росла.

Дональд Трамп подчеркнул, что без поддержки США Украина не выстоит, а также обвинил Зеленского в риске разжигания Третьей мировой войны. Камеры зафиксировали реакцию украинского посла Оксаны Маркаровой – она схватилась за голову.

По данным FT, переговоры были ловушкой для Украины. Трамп и Вэнс намеренно загнали Зеленского в сложную ситуацию, чтобы ослабить его позиции.