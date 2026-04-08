Венс в Венгрии заговорил о территориях Украины: заявление шокирует

Реклама

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что считает нецелесообразными «торги» между Украиной и Россией за «несколько квадратных километров».

Об этом американское чиновник заявило время визита в Венгрию, сообщает The Guardian.

Вэнс заявил, что Киеву также нужно принять решение о дальнейших действиях. Мол, речь идет о «торге в нескольких квадратных километрах территории». Впрочем, не считает это целесообразным. Очевидно, вице-президент США намекнул, Украина должна пойти на территориальные уступки.

Реклама

«Я бы сказал и россиянам, и украинцам: знаете, на данный момент мы ведем споры по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это терять сотни тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет более высоких цен на энергоносители и экономическое разрушение?», — сказал Вэнс.

По его словам, для Вашингтона этот ответ нет. Впрочем, добавил, для танго нужны двое, а потому россияне и украинцы должны самостоятельно договориться.

«Мы можем только открыть дверь. Россияне и украинцы должны пройти через них», — добавил вице-президент.

Вэнс об Украине — последние заявления

Во время своего визита в Венгрию вице-президент США выдвинул серьезное обвинение Украине. Он дерзко заявил, что якобы в украинских спецслужбах «есть элементы», которые «пытаются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы». Мол, это их обычная практика.

Реклама

Кроме того, он отметил роль Дональда Трампа и Виктора Орбана в войне на Украине. Вэнс в очередной раз подчеркнул, мол, если бы Трамп был у власти, то полномасштабного вторжения не произошло. Теперь же, говорит он, «двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы действительно положить конец этому разрушительному конфликту» стали Трамп и Орбан.