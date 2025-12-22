Вэнс заявил о "прорыве" в переговорах США и РФ по Украине — детали

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорах между США и Россией по Украине после консультаций в Майами. По его словам, главное достижение состоит в том, что все ключевые вопросы теперь обсуждаются открыто.

Об этом он заявил в интервью UnHerd.

"Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. И прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, состоит в том, что все вопросы действительно вынесены на поверхность", — отметил Вэнс.

Он пояснил, что в начале переговоров часто наблюдается "игра в запутывание", сокрытие настоящих намерений и нераскрытие своих карт.

"И вы видите это со всеми, кто участвует в сложных переговорах. И то, что мы видели от украинцев и россиян на протяжении последних нескольких недель, это то, что существует подлинное ощущение того, что не подлежит обсуждению и что очень обсуждается", — добавил он.

По словам Вэнса, россияне стремятся контролировать Донецк, в то время как украинцы считают это серьезной проблемой безопасности.

"Даже когда они приватно признают, что в конце концов, вероятно, потеряют Донецк — в конце концов это может произойти через 12 месяцев или дольше. И эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах — эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", — отметил вице-президент США.

Кроме того, Вэнс сообщил, что обсуждаются и другие вопросы: контроль над Запорожской атомной станцией, судьба этнических россиян в Украине и украинцев в России, а также права украинцев на оккупированных территориях, которые хотят вернуться домой. "Многие россияне задавали подобные вопросы", — подчеркнул он.

Ранее спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.