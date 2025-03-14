Вэнс заявил о своем "шоке" из-за ядерного оружия на востоке Европы

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп захотел распространения ядерного оружия дальше на восток Европы.

Об этом сообщает Reuters.

Американский вице-президент отвечал на вопрос о том, что президент Польши Анджей Дуда призвал США передать ядерное оружие на территорию его страны как средство сдерживания предстоящей агрессии со стороны России.

"Я не говорил с президентом об этом вопросе, но я был бы в шоке, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток Европы", – сказал Венс.

Напомним, накануне Дуда заявил, что обсуждал с представителем американского президента Китом Келлогом возможность передислоцировать в Польшу американские ядерные боеголовки, размещенные в Западной Европе или США.