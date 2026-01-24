Вербовщик сирийских наемников в составе делегации РФ: на встречу по Украине прибыл агент ГРУ

Александр Зорин / © скриншот с видео

На трехсторонних переговорах в ОАЭ, где делегации США, Украины и РФ обсуждали пути завершения войны, Кремль представил нетипичный дипломат: интересы Москвы защищал сотрудник ГРУ Александр Зорин. Этот спецназовец ранее стал известен благодаря вербовке сирийских наемников в ряды ППК «Вагнер».

Об этом пишет «Агентство».

О том, что россиян возглавит на встрече начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, сообщал помощник нелегитимного российского президента Юрий Ушаков. По его словам, в состав группы также вошли представители руководства министерства обороны.

Об участии Зорина, который сейчас занимает должность первого заместителя начальника информации управления ГРУ, официально не сообщали, издание опознало его по фотографиям. Журналисты отмечают, что в мае 2022 года он уже участвовал в переговорах о сдаче в плен украинских военных, окруженных на заводе «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе, а в мае 2025 был одним из членов российской делегации в Стамбуле.

Издание Foreign Policy писало со ссылкой на сирийских повстанцев, что в 2016 году Зорин руководил вербовкой сирийцев для участия в ливийской войне. Наемников при этом вводили в заблуждение по поводу их задач и зарплаты, утверждают авторы материала.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились первые трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Следующий раунд может состояться на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский официально прокомментировал завершение переговоров.