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Верещук анонсировала подготовку кадрового резерва для Крыма, учитывая перспективу его освобождения

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Верещук анонсировала подготовку кадрового резерва для Крыма, учитывая перспективу его освобождения

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Речь идет о правоохранительных органах, работниках юстиции, педагогах и других госслужащих.

Вицепремьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала начало подготовки кадрового резерва для Крыма, учитывая перспективу деоккупации полуострова.

Об этом Верещук заявила на межведомственном совещании, сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Министр отметила, что такое поручения соответствующие ведомства получат уже в ближайшее время.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – сообщила Верещук.

Она также отметила, что с точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать: значительное количество населения, длительный период временной оккупации. Вице-премьер подчеркнула, что все это следует учесть как при разработке законодательной базы, так и при реинтеграции на практике.

Добавим, что участниками совещания были представители силового блока, постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, представители общественных организаций.

Напомним, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел решение РНБО "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". В том же году Кабмин утвердил План мер по реализации Стратегии.

Отметим, в начале февраля издание Politico со ссылкой на слова анонимных американских высокопоставленных чиновников сообщило о том, что в Пентагоне сомневаются, что украинские войска могут освободить Крым в ближайшем будущем.

В то же время глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил необходимость сделать все, чтобы деоккупировать Крым до лета 2023 года. Он подчеркнул, что "Крым нам вернут" и отверг вероятность применения Россией ядерного оружия в случае захода ВСУ на полуостров.

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Дата публикации
Просмотры
1548
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