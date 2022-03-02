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Верещук назвала страны, которые не подставляют свое плечо Украине

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Верещук назвала страны, которые не подставляют свое плечо Украине

По ее словам, сегодняшнее голосование в ООН показательно.

Украина сейчас имеет беспрецедентную поддержку международных партнеров, но есть несколько государств, которые не подставляют плечо.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире 1+1.

"Легче сказать, кто не подставляет плечо. Вы видели сегодня голосование в ООН, резолюция, где все страны, кроме России, Беларуси, Сирии, КНДР, Эритреи, не поддержали. Поэтому здесь, как говорится, результат на табло", — так ответила Верещук на вопрос, кто из стран подставляет свое плечо Украине.

Напомним, Генассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска. "За" проголосовало 141 государство, против 5, воздержались 35.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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