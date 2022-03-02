Верещук назвала страны, которые не подставляют свое плечо Украине

Верещук назвала страны, которые не подставляют свое плечо Украине

По ее словам, сегодняшнее голосование в ООН показательно.

Украина сейчас имеет беспрецедентную поддержку международных партнеров, но есть несколько государств, которые не подставляют плечо.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире 1+1.

"Легче сказать, кто не подставляет плечо. Вы видели сегодня голосование в ООН, резолюция, где все страны, кроме России, Беларуси, Сирии, КНДР, Эритреи, не поддержали. Поэтому здесь, как говорится, результат на табло", — так ответила Верещук на вопрос, кто из стран подставляет свое плечо Украине.

Напомним, Генассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска. "За" проголосовало 141 государство, против 5, воздержались 35.