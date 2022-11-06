Верещук призвала максимально ускорить все выплаты для переселенцев накануне зимы

В то же время, в Минреинтеграцию поступают многочисленные обращения от граждан, которым они задерживаются.

Об этом шла речь на совещании под председательством Вицепремьер-министра Украины Ирины Верещук.

«Накануне зимы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита – это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут являться препятствием при назначении и выплате денежной помощи», – подчеркнула чиновник.

В частности, недавнее внедрение Единой информационной системы социальной сферы позволяет централизовать назначение выплат для ВПЛ. Благодаря этому в системе дела должны передаваться автоматизированно.

По результатам совещания Минсоцполитики поручено обобщить все проблемные вопросы и провести тренинги среди работников органов социальной защиты населения.

Читайте также:

Из Николаева в Скандинавию: как украинские переселенцы устроились в Норвегии