Верещук призвала максимально ускорить все выплаты для переселенцев накануне зимы

147 400 внутренне перемещенных лиц в Киевской области вовремя получают социальные выплаты.
В то же время, в Минреинтеграцию поступают многочисленные обращения от граждан, которым они задерживаются.
Об этом шла речь на совещании под председательством Вицепремьер-министра Украины Ирины Верещук.
«Накануне зимы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита – это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут являться препятствием при назначении и выплате денежной помощи», – подчеркнула чиновник.
В частности, недавнее внедрение Единой информационной системы социальной сферы позволяет централизовать назначение выплат для ВПЛ. Благодаря этому в системе дела должны передаваться автоматизированно.
По результатам совещания Минсоцполитики поручено обобщить все проблемные вопросы и провести тренинги среди работников органов социальной защиты населения.
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