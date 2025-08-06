Верещук призвала не тешить себя иллюзиями о скором завершении войны

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук / © Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала общество не впадать в заблуждение относительно быстрого завершения войны.

Об этом она написала на Facebookи предупредила, что такая иллюзия демобилизирует страну и снижает ее способность противостоять затяжному противостоянию.

«Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится», — написала Верещук.

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Она отметила, что общество все чаще сосредотачивается на послевоенных темах, хотя на самом деле нет никаких оснований ожидать скорого мира. По ее словам, это «смещение фокуса с войны на „невоенную“» подрывает мобилизационный настрой украинцев и вредит государству.

«Такое отрицание реальности опасно, оно демобилизирует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость», — подчеркнула она.

Верещук подчеркнула, что только принятие реалий и настройка на долговременную борьбу позволит Украине одержать победу.

«А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас», — резюмировала чиновница.

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Напомним, ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для The Washington Post сообщил, что война в Украине может завершиться уже на этой неделепри условии усиления международного давления на Россию через введение новых санкций.