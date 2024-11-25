Верещук развенчала миф о тысячах ВПЛ, возвращающихся на ВОТ

Нет подтвержденной статистики по тысячам ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории. Такие заявления являются неуважением к миллионам украинцев, которые выехали с временно оккупированных территорий и начали строить новую жизнь в других регионах.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

"В последнее время некоторые наши политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на ВТО. Эти «политики» утверждают, что вроде бы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой. Вот что я вам скажу, уважаемые безответственные любители хайпа: вы лжете, когда говорите о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на ВОТ.

Заместитель руководителя ОП признала, что государство не может обеспечить переселенцев на достойном уровне. Она отметила, что не верит в то, что украинцы едут в российскую оккупацию из-за отсутствия государственной помощи. В то же время она указала, что государство не может дать всем переселенцам жилье или работу на таких условиях, как было до войны, но временное жилье и работа для тех, кто хочет работать, есть.

Напомним, народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека внутренне перемещенных людей Максим Ткаченко сообщал, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории Украины. Он также уточнил, что из Мариуполя из-за войны войны выехало около 200 тысяч человек, из которых каждый третий, то есть около 67-70 тысяч, вернулись в оккупированный город.

Ткаченко позже пояснил, что его заявление о количестве ВПЛ, возвращаемых на временно оккупированные территории, было лишь предположением и не имело фактических данных. Он признал, что выразился некорректно и опроверг свои слова, назвав их необоснованным и эмоциональным предположением.

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