Верещук сообщила, кто стоит за "народным мэром" Мелитополя и сколько лет за решеткой их ожидает

Верещук сообщила, кто стоит за "народным мэром" Мелитополя и сколько лет за решеткой их ожидает

"Мы, как власть, приложим максимум усилий, чтобы никакие "ХНР" и другие "НР" никогда не появились на карте Украины", — заявила Верещук.

В Мелитополе похитили мэра Ивана Федорова. Он на сегодняшний день находится в лапах оккупантов.

Об этом сказала вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в прямом эфире общего информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Но была определенная попытка, так сказать "народного мэра" избрать — госпожа Данильчук, или как ее фамилия. Попробовала там обратиться, как говорится, за лекалами Нелли Штепы (эксмерша Славянская — ред.). Она, наверное, забыла, какова судьба Нелли Штепы, а какая будет у нее, потому что мы увеличили наказание — уголовное преступление теперь будет оцениваться в 15 лет лишения свободы за такие вещи, которые они себе позволяют. За ее плечами стоит Евгений Балицкий, бывший народный депутат из Партии регионов, который очень почему-то полюбил "русский мир". СБУ это все видит, все подозрения будут, а мы, как власть, приложим максимум усилий, чтобы "ХНР" и другие "НР" никогда не появились на карте Украины", — – сказала она.

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