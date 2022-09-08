Верх цинизма: РФ требует проведения Совбеза ООН из-за "угрозы" поставок Украине западного оружия

Россия потребовала проведения в четверг, 8 сентября, срочного заседания Совета Безопасности ООН, на котором должны быть рассмотрены вопросы поставки западного оружия Украине.

Об этом на заседании Совбеза заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет Укринформ.

По его мнению, Совбез должен обсудить «реальные угрозы международным мирам и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения в Украину».

По словам Небензи, имеет заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представители гражданского общества».

Соответствующий запрос будет немедленно направлен постпредству Франции, председательствующей в Совете Безопасности ООН в сентябре.

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