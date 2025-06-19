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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Верх цинизма: Путин убеждает, что Россия якобы на днях ударила по "военным заводам" в Киеве

Путин цинично оправдал удары по Киеву, назвав их атаками на военные объекты, а не жилые кварталы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин отверг утверждение, что Россия якобы уничтожила жилые кварталы в Киеве , удар был по военным заводам.

Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

Собрали для вас цитаты русского руководителя:

  • Украинское руководство как раз начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил Путин.

  • Демилитаризация Украины состоит в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России, заявил Путин.

  • Россия будет добиваться поставленных целей в Украине, подчеркнул российский диктатор.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .

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