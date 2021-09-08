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Верхновный Рада провалила обращения в США по статусу основного союзника

Верхновный Рада провалила обращения в США по статусу основного союзника

УНИАН

Проект постановления поддержали только 24 нардепа.

Верховная Рада провалила голосование за постановление об обращении Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Проект постановления №5380 поддержали лишь 24 народных избранника на заседании ВР 8 сентября. Один голос был подан "против", еще 163 нардепы воздержались.

Отметим, проект обращения не поддержал и комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В результате во время голосования в сессионном зале его поддержали только 24 народных депутата.

Напомним:

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