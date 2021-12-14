Верховная Рада на этой неделе будет голосовать за антитабачный законопроект №4358

Верховная Рада на этой неделе будет голосовать за антитабачный законопроект №4358

На этой неделе Верховная Рада во втором чтении рассмотрит антитабачный законопроект №4358, призванный защитить детей и молодежь от негативных последствий влияния табака и электронных устройств для курения.

Антитабачный законопроект №4358 планируют вынести на голосование в этот четверг. Об этом на заседании Согласительного совета сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Заместитель председателя Парламента Александр Корниенко и заместитель главы монобольшинства Андрей Мотовиловец также призвали Парламент принять №4358 во втором чтении. Показательно, что в первом чтении законопроект №4358 поддержали подавляющим большинством все фракции и депутатские группы парламента – 339 голосов, а это больше, чем конституционное большинство.

Проект закона полностью соответствует Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и имплементирует Директиву 2014/40/ЕС. Директива снизила распространенность курения в странах Евросоюза в 2014-2020 годах на 20% среди детей и на 13% среди взрослых.

Как свидетельствует Глобальный опрос молодежи по поводу употребления табака (GYTS), около 15% всех подростков в возрасте 13-15 лет употребляют табачные изделия. Впервые за 10 лет динамика распространенности курения среди молодежи 18-30 лет перешла от снижения к росту: в 2020 году распространенность ежедневного курения среди молодежи составила 30,4%, в то время как в 2019 г. была на уровне 27,6%.

Нормы законопроекта № 4358 основываются на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Директиве 2014/40/ЕС, которые предусматривают ограничения на применение табачной индустрии маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж. Нормы, предусмотренные законопроектом 4358, поддерживают более 87% украинцев, а также ВОЗ и Всемирный банк.

Антитабачный законопроект № 4358 имеет несколько главных компонентов, которые снизят распространенность курения в Украине, особенно среди детей:

запрет рекламы электронных устройств для курения;

Запрет продаж несовершеннолетним табачных изделий электрического нагрева (ТВЭН);

Запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фруктов, ягод или сладостей) – это действует как своеобразный "крючок" и приманка для привлечения детей к курению;

увеличение медицинских предупреждений на упаковках сигарет до 65%;

Запрет употребления табачных изделий для нагрева в общественных местах – как с обычными сигаретами

По утверждению авторов проекта, антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более 9 лет и нуждается в немедленных изменениях. Ежегодно из-за эпидемии курения умирают 85 тысяч граждан Украины. Экономический ущерб для государства из-за затрат на лечение и потерю трудоспособности курильщиков достигает 3,2% ВВП — в прошлом году эта сумма достигла почти 5 млрд долларов. Принятие законопроекта №4358 спасет тысячи жизней украинцев от преждевременной смертности и создаст такие условия, чтобы будущие поколения никогда не начали курить.