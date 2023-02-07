Решение поддержал 321 нардеп.
Верховная Рада назначила нового министра внутренних дел. Им стал экс-глава Нацполиции Игорь Клименко.
Решение поддержал 321 депутат на заседании парламента 7 февраля.
"Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины", — написал народный депутат Ярослав Железняк.
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" — 224
- "Европейская солидарность" — 0
- "Батьківщина" — 18
- "Платформа за жизнь и мир" — 18
- "За майбутнє" – 13
- "Голос" — 1
- "Довіра" — 13
- "Восстановление Украины" — 17
- Внефракционные – 17
Следует заметить, что правительство назначило Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января.
Что известно о Клименко
Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в городе Киеве. В 1994 окончил Харьковский военный университет, а в 2014 — магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел.
Нынешний руководитель МВД с 1994 по 1997 год проходил службу в должности начальника расчета ракетной бригады (в/ч А1667), а затем — в органах внутренних дел. В частности, там он работал психологом.
С октября 2017 года занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — руководителя Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018-го стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины. В сентябре 2019 года Клименко возглавил Нацполицию.
Авария вертолета в Броварах
В Броварах 18 января разбился вертолет ГСЧС. На его борту находились десять человек, среди которых руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин.
Вертолет упал в районе детского сада и жилого дома. В частности, в дошкольном заведении находились дети и сотрудники. После падения вертолета вспыхнул сильный пожар. Авиатроща унесла жизни мамы троих малолетних детей Марины Грановской.
Среди 14 погибших также один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая пятилетняя Милана. Папе удалось опознать дочь за сережкой.
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