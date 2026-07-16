Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров: кто вошел в правительство

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров / © Ярослав Железняк / Facebook

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Верховная Рада Украины 16 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. За соответствующее решение отдали голоса 264 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кто возглавит новое правительство

Правительство возглавил Сергей Корецкий. Кроме премьер-министра, в состав Кабмина вошли:

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Денис Анатольевич Шмигаль — на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;

Татьяна Васильевна Бережная — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;

Всеволод Валерьевич Ченцов — на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталий Юрьевич Безгин — на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

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Матвей Викторович Бидный — на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрей Петрович Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;

Иван Михайлович Выгивский — на должность министра внутренних дел Украины;

Тарас Николаевич Высоцкий — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

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Николай Владимирович Калашник— на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталий Александрович Ким — на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александр Сергеевич Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктор Кириллович Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;

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Сергей Михайлович Марченко — на должность министра финансов Украины;

Денис Вячеславович Маслов — на должность министра юстиции Украины;

Денис Валерьевич Улютин — на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксана Витальевна Ферчук — на должность министра цифровой трансформации Украины.

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На какие должности еще нет кандидата

Сейчас в списке министров остаются вакантными два поста — министр обороны и министр иностранных дел. Согласно процедуре кандидатуры на эти должности должны быть представлены на рассмотрение парламента отдельным представлением президента Украины.

"Далее пауза и консультации по министру обороны. Очень вероятно, сегодня уже ничего не будет по кадровым вопросам", — написал нардеп.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что назначение нового министра обороны Украины остается нерешенным вопросом на фоне кадровых изменений в правительстве, а бывший глава МВД Игорь Клименко якобы отказывается переходить на должность главы оборонного ведомства.

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