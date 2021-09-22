Верховная Рада объявила нелегитимной Государственную Думу РФ из-за выборов в оккупированном Крыму

В украинском парламенте приняли постановление о нелегитимности выборов депутатов Госдумы.

В Верховной Раде народные депутаты поддержали постановление, в котором обращается внимание международного сообщества на проведение 17-19 сентября 2021 года нелегитимных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили в среду, 22 сентября, на официальном сайте украинского парламента.

В этом документе Верховная Рада заявила о нарушении государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, в частности о привлечении к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, перемещении населения государства-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

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"Верховная Рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее МИД Украины осудило проведение Россией выборов депутатов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму и принудительное привлечение к участию украинцев с незаконно выданными российскими паспортам на Донбассе.

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