Верховная Рада одобрила ряд важных законопроектов: большинство касаются войны

В частности, установлены суммы вознаграждений за передачу государству вражеской исправной техники.

Верховная Рада Украины на заседании 1 апреля одобрила 21 законопроект: некоторые – в первом чтении, некоторые – в целом. Это уже пятое собрание парламента с начала полномасштабного российского вторжения.

О принятых законопроектах сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Традиционно открыли заседание гимном Украины и выступлением иностранных гостей: президент Европейского Парламента Роберта Мецола", — отметил народный избранник.

Какие законопроекты одобрила Верховная Рада:

В целом – законопроект 7210 об обеспечении вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших от войны.

В целом – законопроект 4147 о введении частичных квалификаций, что позволит быстрее трудоустраиваться при отсутствии соответствующего образования.

В целом – 7209 о дополнительных основаниях освобождения от мобилизации для беременных женщин-военнослужащих или в отпуске по уходу за ребенком. Также – одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка.

В целом – 7180 об усовершенствовании принципов организации и ведении движения сопротивления.

В целом – 7217 о закреплении правила, что вступление в территориальную оборону может быть только по месту регистрации или во время войны в районах, где непосредственно ведутся боевые действия.

В целом – 7226 о бесплатной медицинской реабилитации и медицинской помощи для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

В целом – 7229 об установлении денежного вознаграждения за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль – 1 млн. дол., танк – 100 тыс. дол., бронетранспортер – 50 тыс. дол. и другие позиции.

В целом – 5542-1 о стопроцентном гарантировании вкладов во всех банках во время войны. Также включены нормы закона 7224, что ускорит продажу военных облигаций.

В первом чтении – 7232 о повышении налогов на 50% для компаний, не желающих уходить из России.

В целом – 7234 об очередных налоговых изменениях: снятие каких-либо ограничений для перехода на 2% систему налогов и завоз материалов для изготовления бронежилетов, бронированных авто без НДС и пошлины. Также много упрощений для бизнеса во время войны.

В первом чтении – 7233 об устанавливаемой 0 ставке НДС на альтернативное моторное топливо и более широкое использование биотоплива.

В первом чтении – 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

В целом – 7228 о приостановлении течения сроков, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности.

В целом — 7221 о допуске государственной помощи во время войны и год после нее (сейчас существуют законодательные ограничения, связанные с конкурентным правом).

В целом – 7169 о национализации имущества граждан и юридических лиц РФ, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

Во втором чтении – 7176 об уходе членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы немедленно в условиях войны.

В целом – 7058 о порядке укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их командировке в органы прокуратуры.

В целом – 7236 об усовершенствовании закона о ТикТокерах. Уточнены сроки по источникам информации от органов стран-партнеров, а также по правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

В первом чтении – 7172-1 о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.

В первом чтении – 7214 о запрете символики, используемой вооруженными силами оккупанта в войне против Украины.

Во втором чтении – 7192 об особенностях аренды государственного и коммунального имущества во время войны.

Напомним, накануне в Telegram-канале Верховной Рады был опубликован призыв к распространению в Сети призывов к исключению России из Совета Безопасности ООН и других основных органов организации.

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