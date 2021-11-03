Верховная Рада определила перечень кадровых назначений: кому предложат должности в правительстве

Верховная Рада определила перечень кадровых назначений: кому предложат должности в правительстве

На заседании парламента будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

В четверг, 4 ноября, в Верховной Раде планируют заполнить четыре вакантных должности в правительстве, которые освободились после сегодняшних отставок.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

На должности в правительстве своих кандидатов на правах коалиции предложила фракция президентской партии "Слуга народа":

Ирина Верещук претендует на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

претендует на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Юлия Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины;

– на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины; Павел Рябикин – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также в парламенте будут голосовать за назначение министром обороны Алексея Резникова.

Согласно Конституции эту кандидатуру вносит президент Украины, поэтому Владимир Зеленский завтра должен быть на заседании парламента.

В повестке дня еще одно кадровое назначение. На должность главы аппарата Верховной Рады фракция "Слуги народа" рекомендует Вячеслава Штучного.

Кроме того, на заседании Совета запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов.

Напомним, на заседании фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде в понедельник, 1 ноября, был принят ряд решений, касающихся кадровых назначений.

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