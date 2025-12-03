- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1761
- Время на прочтение
- 2 мин
Верховная Рада приняла госбюджет-2026
В госбюджете-2026 предусмотрено первое с 2023 года повышение социальных стандартов. В то же время, оборонные расходы, заложенные на уровне 2,8 трлн грн, фактически будут ниже, чем в этом году.
Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Свои голоса за это решение отдали 257 народных депутатов.
Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Голосование на госбюджет на 2026 год
«Рада приняла Бюджет на 2026 г. Точнее популистский бюджет выборов. ЗА в целом — 257. Весь популизм и прихоти власти остались. P.S. Голосовал против», — говорится в заявлении Железняка.
Гончаренко также сообщил, что голосовал против закона о госбюджете на 2026 год, объяснив, что в нем «не заложено повышение зарплат военных».
После принятия закона нардепы в сессионном зале начали выкрикивать: «Позор!»
Главные цифры бюджета-2026
Проект государственного бюджета, подготовленный правительством, предусматривает:
доходы в 2,92 трлн грн,
расходы на уровне 4,78 трлн грн,
дефицит составит около 2,4 трлн грн (или 18,5% ВВП).
Пока не определены источники покрытия значительной части недостатка средств — примерно 19 млрд долл. (около 800 млрд грн). Ранее правительство рассчитывало на репарационный кредит от ЕС, но окончательного решения по финансированию пока нет.
Расходы на оборону в 2026 году заложены на уровне 2,8 трлн грн — это соответствует номинальным показателям оборонного бюджета 2025 года во время представления его в парламент. В то же время осенью парламент увеличил оборонные расходы 2025 года еще на 300 млрд грн, поэтому фактически предусмотренные на 2026 год суммы будут ниже, чем в текущем году.
Бюджет-2026 также включает первое с 2023 года повышение основных социальных стандартов:
минимальная зарплата вырастет с 8 000 грн до 8 647 грн (+8%);
общий прожиточный минимум — с 2 920 грн до 3 209 грн (+9,9%);
прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн до 3 328 грн (+9,9%);
прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — с 2 361 грн до 2 595 грн (+9,9%).
Реакция Зеленского на принятие бюджета-2026
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех нардепов, которые поддержали государственный бюджет на 2026 год. Глава государства назвал это важным сигналом устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года.
"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет», — акцентировал Зеленский.