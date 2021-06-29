Верховная Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях

Он позволяет лишать свободы сроком до двух лет и увеличить штрафы за недостоверное декларирование.
ВР Украины приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях по предложению президента Зеленского.
Об этом стало известно на заседании Верховной Рады 29 июня.
За документ проголосовали 315 парламентариев.
Стоит отметить, что ранее Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении в Раде депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, согласно которым в декларацию вносятся сведения только в случае, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.
Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе, объясняют в Офисе президента его решение вернуть закон в парламент.
"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", — отметил Зеленский.
Напомним, Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.