Верховная Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях

Он позволяет лишать свободы сроком до двух лет и увеличить штрафы за недостоверное декларирование.

ВР Украины приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях по предложению президента Зеленского.

Об этом стало известно на заседании Верховной Рады 29 июня.

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За документ проголосовали 315 парламентариев.

Стоит отметить, что ранее Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении в Раде депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, согласно которым в декларацию вносятся сведения только в случае, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе, объясняют в Офисе президента его решение вернуть закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", — отметил Зеленский.

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