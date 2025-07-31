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Верховная Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Парламент поддержал законопроект, восстанавливающий независимость двух ключевых антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП.
Верховная Рада Украины 31 июля проголосовала за принятие законопроекта №13533 о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Свои голоса в поддержку документа отдали 331 народный депутат.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.
Законопроект был проголосован за основу и в целом. Ни один депутат не воздержался и не проголосовал против.
Как голосовали фракции:
«Слуга народа» — 214
«Европейская солидарность» — 27
«Голос» — 16
«Батькивщина» — 4
«Доверие» — 17
«За будущее» — 11
«Восстановление Украины» — 9
«Платформа за жизнь и мир» — 17
Внефракционные — 15
Заметим, 30 июля законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП был поддержан в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Член комитета поддержали документ единогласно без внесения каких-либо изменений в текст.
Этот законопроект ранее на рассмотрение парламента внес президент Владимир Зеленский. К работе над документом были привлечены представители НАБУ и САП, которые выразили свою поддержку новой инициативе.
Зеленский заверил, что законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов, и что в соответствии с документом, эти органы не будут подчинены генеральному прокурору.