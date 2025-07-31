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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Верховная Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Парламент поддержал законопроект, восстанавливающий независимость двух ключевых антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © УНИАН

Верховная Рада Украины 31 июля проголосовала за принятие законопроекта №13533 о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Свои голоса в поддержку документа отдали 331 народный депутат.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.

Законопроект был проголосован за основу и в целом. Ни один депутат не воздержался и не проголосовал против.

Как голосовали фракции:

  • «Слуга народа» — 214

  • «Европейская солидарность» — 27

  • «Голос» — 16

  • «Батькивщина» — 4

  • «Доверие» — 17

  • «За будущее» — 11

  • «Восстановление Украины» — 9

  • «Платформа за жизнь и мир» — 17

  • Внефракционные — 15

Заметим, 30 июля законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП был поддержан в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Член комитета поддержали документ единогласно без внесения каких-либо изменений в текст.

Этот законопроект ранее на рассмотрение парламента внес президент Владимир Зеленский. К работе над документом были привлечены представители НАБУ и САП, которые выразили свою поддержку новой инициативе.

Зеленский заверил, что законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов, и что в соответствии с документом, эти органы не будут подчинены генеральному прокурору.

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