Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа

Принятие постановления станет первым шагом к раскрытию истинных намерений РФ, ее действий по уничтожению украинского народа и донесения этой информации до международного сообщества для инициирования привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Верховная Рада на заседании 14 апреля приняла проект постановления 7276, которым признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Такое решение было принято на закрытом заседании парламента.

Парламент также в соответствующем постановлении призвал международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российскими оккупантами.

"Обстоятельства, предшествующие и сопровождающие развязывание и ведение агрессивной войны Российской Федерации против Украины, однозначно указывают на намерение руководства Российской Федерации уничтожить Украинский народ. В преддверии полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины В. Путин опроверг существование Украины как отдельного государства и заявил, что Украина является "неотъемлемой частью России" и российского "исторического, культурного и духовного пространства". Этому предшествовали и другие заявления В. Путина о том, что украинцы – это не отдельный народ, а часть российского народа", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

"Парламент также обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по признанию совершения Российской Федерацией геноцида Украинского народа, а также преступлений на территории Украины", – отмечается в постановлении.

Постановление предоставляет председателю Верховной Рады полномочия обратиться в Офис генпрокурора, МВД и Минюст относительно безотлагательного принятия мер по надлежащему документированию фактов совершения российскими войсками, их политическим и военным руководством геноцида украинского народа, преступлений против человечности, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории Украины, и инициировать привлечение к ответственности всех виновных.

Напомним, на этом же заседании парламента было объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ как в Верховной Раде, так и в целом.

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