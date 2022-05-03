Верховная Рада разрешила бойцам терробороны выполнять задачи в районах боевых действий

Верховная Рада 3 мая приняла законопроект №6521, расширяющий полномочия территориальной обороны. Согласно документу, бойцы ТРО смогут выполнять свои задачи в районах, где проходят боевые действия.
Отметим, что до этого момента бойцы терробороны выполняли задачи только в пределах территории соответствующей территориальной громады.
За принятие законопроекта №6521 о расширении возможностей ТРО для выполнения задач в районах боевых действий проголосовали 338 народных депутатов.
Теперь, в соответствии с принятым законопроектом, выполнение задач территориальной обороны будет происходить на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, включая оккупированные территории.
Напомним, на этом же заседании 3 мая Рада приняла законопроект 7172-1, которым запретила деятельность пророссийских партий в Украине.
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