Верховная Рада уволила Галущенко и Гринчук с должностей

Герман Галущенко. / © Офис президента Украины

Верховная Рада 19 ноября проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции, фигурирующего по делу "Мидас".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отметим, решение об отставке Галущенко поддержали 323 депутата. Ни один нардеп не голосовал против или воздержался.

Исполнение обязанностей министра юстиции Украины временно возложено на заместителя главы Минюста по европейской интеграции Людмилу Сугак.

Кроме того, 315 депутатов поддержали увольнение министерши энергетики Светланы Гринчук, которая также фигурирует в расследовании НАБУ и САП.

Заметим, Галущенко 17 июля 2025 года возглавил Министерство юстиции, а с апреля 2021-го был министром энергетики. Именно во время пребывания в этой должности он стал фигурантом по делу о коррупции на строительстве защитник сооружений в оборонке и энергетике.

12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Политик, комментируя решение правительства, подчеркнул, что "полностью соглашается" с решением, мол, "не держится за должность".

В свою очередь, министерша энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Также она добавила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства и подтвердила, что таких «фактов не может существовать в принципе».

Галущенко также был исключен из СНБО. Комитет ВРУ по вопросам правовой политики поддержал отставку министра юстиции и принял решение вынести соответствующий вопрос на рассмотрение парламента.

Голосовать за отставку Рада должна была накануне, 18 ноября. Однако депутаты фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну, требуя отправить в отставку все правительство, а не только Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук. Сегодня трибуну парламента также блокировали, но за увольнение министров проголосовали.