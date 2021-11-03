Верховная Рада уволила с должностей пятерых членов правительства: какие министерства остались без руководителей

Все министры ранее написали заявления об увольнении.

Верховная Рада 3 ноября уволила с должностей сразу пятерых членов правительства. Так, без руководителей остались Минсреды, Минэкономики, Минобороны, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Также читайте Громкие перестановки в правительстве: связаны ли очередные кадровые ротации с падением рейтинга Зеленского

ТСН.ua собрал в один материал все кадровые решения нардепов.

Роман Абрамовский

Так, первым с должности уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. "За" его отставку проголосовало 322 нардепа.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главная претензия к работе Абрамовского — коррумпированность экоинспекции в регионах.

Отметим, что Роман Абрамовский в декабре 2020 уже подавал на рассмотрение парламента заявление об отставке, однако тогда Рада сняла этот вопрос с рассмотрения.

Кто такой Роман Абрамовский

Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец (с октября 2019-го) и заместителем в Министерстве регионального развития Геннадия Зубко (февраль - сентябрь 2015 года).

Журналисты "Схем" утверждают, что компания "Киеввгидромонтаж", которая якобы принадлежит жене Абарамовського, фигурировала в уголовном деле НАБУ. Сам министр ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.

Алексей Любченко

"За" отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко свои голоса отдали 320 народных избранников. Он не продержался на должности и полгода. К слову, Алексей Любченко стал вице-премьером – министром экономики 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Государственной налоговой службы.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко отдадут заместителю руководителя Офиса президента — Юлии Свириденко.

Кто такой Алексей Любченко

Алексей Николаевич Любченко родился 21 сентября 1971 в селе Орловец Черкасской области. Он с отличием окончил Киевский экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук, свободно владеет немецким языком.

Алексей Резников

Отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий поддержали 329 народных депутатов. Ранее сообщалось, что Алексей Резников возглавит Министерство обороны вместо Андрея Тарана. Минреинтеграции вместо Резникова возглавит нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук. В то же время источники ТСН.ua в "Слуге народа" отметили, что, возможно, Резников станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.

Кто такой Алексей Резников

Алексею Резникову 55 лет, он родом из Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете им. И. Франко (специальность - правоведение). Потом построил свою карьеру адвоката и юриста. Был вице-президентом и членом правления Всеукраинской общественной организации Ассоциация юристов Украины, член Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В течение 2008-2014 годов был депутатом Киевского городского совета VI созыва, куда прошел от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 — депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель комиссии Киевского городского совета по возобновлению прав реабилитированных. 19 июня 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 по сентябрь 2018 Резников был заместителем КГГА по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

С ноября 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс", специализируется на альтернативном разрешении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирение, медиацию, установление фактов, предварительную независимую оценку, досудебные совещания и подготовку мировых соглашений

Кроме того, Резников в 2017 году отвечал со стороны КГГА за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" и в 2018 — за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) в Минске , занимающейся урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТГК, заняв место Романа Бессмертного.

занимающейся урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТГК, заняв место Романа Бессмертного. В марте 2020 года стал вице-премьером и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. 1 ноября 2021 года написал заявление об увольнении с должности.

Олег Уруский

Вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского отправили в отставку 342 голосами. Ранее сообщалось, что теперь Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Уруского возглавит председатель Таможенной службы Павел Рябикин.

Кто такой Олег Урусский

Стоит отметить, что Уруский пробыл на должности больше года – Верховная Рада назначила его вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 6 июля 2020 года. 22 июля Кабинет Министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В 2005-2006 гг. Урусский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры. В 2015 году (с 21 января по 19 августа) возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

Андрей Таран

И последним уволили министра обороны Андрея Тарана. "За" проголосовал 341 нардеп. Ранее сообщалось, что заменит Тарана на должности главы Минобороны Алексей Резников.

Кто такой Андрей Таран

Андрей Таран стал министром обороны 4 марта 2020 года. В декабре 2015 – апреле 2016 года работал на должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

апрель — август 2015 года: был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК);

сентябрь — ноябрь 2015: работал в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Отметим, что политическую карьеру Андрей Таран начал не в команде Владимира Зеленского, а в команде Игоря Смешко. В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, а на внеочередных парламентских выборах баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила и честь".

К слову, уже завтра, 4 ноября, в Раде должны приступить к назначению новых членов Кабмина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку