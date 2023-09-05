Верховная Рада вернула электронные декларации, но данные о имуществе будут закрыты

Верховная Рада Украины во вторник, 9 сентября, вернула электронное декларирование для украинских чиновников, однако доступ к ним будет закрыт. Голосование за соответствующую правку нардепы провалили.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Верховная Рада проголосовала за возвращение электронных деклараций для чиновников. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов.

Народные депутаты не решились открыть доступ к электронным декларациям.

"Главная правка 371 - об открытии деклараций - не набрала голосов: 199. Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 1 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - написал Ярослав Железняк.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что из-за голосования нардепов публикация информации о имуществе для госчиновников и самоуправления отсрочивается на год.

"Во время голосования сверхважного законопроекта №9534 о возобновлении е-декларирования был риск оставить закрытый реестр еще на год. Так и случилось, потому что в зале парламента не нашлось нужного количества голосов "за" правку, которая позволила бы их открыть. Реестры деклараций будит закрыты для общественности еще год. Невероятное разочарование. Народные депутаты отдали только 199 голосов "за" из 226 необходимых. Выводы делайте сами", - написала она.

Напомним, глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что подобным голосованием нардепы пытаются скрыть украденное во время войны.

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